Qui Sinalunghese I rossoblù vogliono interrompere il lungo digiuno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Prosegue la crisi della, a secco di vittorie dal 21 gennaio e reduce dal pareggio contro il fanalino di coda, e già praticamente retrocesso, Pontassieve. L’involuzione dei rossoblu è stata sorprendente e i problemi, innegabili, legati agli infortuni di giocatori chiave spiegano solo in parte l’evidente calo di rendimento e quindi di risultati. Il +5 sulla zona playout ad altrettante giornate dalla fine non può far dormire sogni tranquilli a Ibojo e compagni visto che domenica hanno una gara molto difficile in casa dello Scandicci, in piena corsa per il secondo posto. Servirà lo spirito delladi inizio stagione per tornare con punti pesanti dalla provincia di Firenze, magari unito al ritorno al gol di un giocatore chiave come Bucaletti. La speranza di Pezzatini è quella di recuperare un giocatore fondamentale come Viligiardi, ...