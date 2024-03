Questo video non mostra una violenza nella metro di Roma

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il 22 febbraio è stato pubblicato su Facebook unregistrato dalle telecamere di sorveglianza di unapolitana, in cui si vede un giovane che senza apparente motivo aggredisce fisicamente gli altri passeggeri in attesa lungo la banchina. Secondo chi ha condiviso il filmato, la scena si è verificata in una «fermata dellaB di». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Ilè reale, ma non è stato registrato né in una fermata dellaB, né in altre lineepolitane di. Come riportato dal quotidiano spagnolo 20minutos.es, le immagini risalgono al 12 febbraio 2024 e sono state giratefermata Camp de l’Arpa della linea 5 dellapolitana di ...