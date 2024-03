“Quelli come te sono i migliori da accoltellare” | minacce e insulti omofobi al compagno | tre cyberbulli a processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Offese e intimidazioni nei confronti di undi scuola bollato“diverso” e per questo sottoposto in chat ad avvertimenti“gli spavalditeda”. Per questo il giudice del Tribunale dei minori di Milano ha deciso il rinvio a giudizio di tre giovani di Como. All'epoca dei fatti i tre avevano 17 anni,racconta oggi il Corriere della Sera. Il ragazzo bullizzato è stato costretto a cambiare abitudini e scuola, un liceo scientifico privato, e a trasferirsi altrove con la sorella. Le chat, secondo i magistrati,la prova di una serie di atti dismo che sarebbero andati avanti per 7 mesi, tra settembre 2020 e marzo 2021. "Qui c'è qualcuno - scriveva ...