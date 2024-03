Quanto può guadagnare l’Inter in Champions | il premio per il passaggio ai quarti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Madrid, 13 marzo 2024 –di Simone Inzaghi scende in campo stasera nella gara di ritorno degli ottavi diLeague contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri avranno un gol di vantaggio nel punteggio cumulativo, in virtù della vittoria ottenuta all’andata a San Siro. Mavale in termini economici ildel turno per i nerazzurri? Secondo le stime di Calcio e Finanza sui dati UEFA,avrebbe già guadagnato 64,48 milioni suddivisi in specifici premi: 15,64 milioni rappresentano ildi partecipazione allaLeague 2023/2024, 11.19 milioni per le tre vittorie e i tre pareggi ottenuti nella fase a gironi, 20,5 milioni per il ranking storico decennale, 7,55 milioni per il market pool, ovvero la quota ricavata a seconda dei ...