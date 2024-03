Quando Francesco parla a ruota libera | è bene attendere prima di commentare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Siccome in tanti abbiamo commentato ieri le parole del Papaa un intervistatore svizzero, bisogna che ci torniamo su alla luce dell’interpretazione autentica che ne ha fornito il segretario di stato cardinale Pietro Parolin a Gian Guido Vecchi sul Corriere. Comincio da me che, trovando ovviamente assurdo e per così dire immorale che l’appello ad alzare bandiera bianca sia pure per negoziare fosse rivolto soltanto (o anche semplicemente) all’Ucraina invasa e non alla Russia di Putin che l’ha invasa, trovo il giorno dopo una netta conferma nella dichiarazione di Parolin. A proposito della “creazione delle condizioni per il negoziato”, dice, “è ovvio che non spetta solo ad una delle parti, bensì ad entrambe, e lacondizione mi pare sia proprio quella di mettere fine all’aggressione”.la Russia ...