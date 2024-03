Quali sono i nomignoli da innamorati in 14 lingue del mondo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È un gesto comune e affettuoso che caratterizza le relazioni di coppia in tutto il: l’uso di soprannomi teneri o affettuosi nei confronti del partner. Secondo un recente studio condotto da Preply, piattaforma di corsi di lingua online, ben l’87% delle persone intervistate ha dichiarato di utilizzare un soprannome affettuoso per rivolgersi al proprio partner. Questo studio ha approfondito le dinamiche culturali e linguistiche connesse all’adozione dei soprannomi all’interno delle relazioni di coppia. Attraverso un’analisi accurata di dati provenienti da 14differenti, l’obiettivo principale è stato quello di scoprire e identificare ipiù diffusi e amati a livello mondiale. In Italia, ad esempio, i soprannomi più comuni includono Amore al primo posto, seguito da Tesoro e Amo. Seguono poi Cucciola e Piccola. ...