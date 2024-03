Qualche nuvola al mattino | pomeriggio soleggiato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo stabile sulla nostra regione per tutta la settimana, con solotemporaneo passaggio nuvoloso ma in un contesto asciutto. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo. Ecco le previsioni del tempo a cura di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo. Mercoledì 13 marzo 2024 Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa su tutti i settori, poi dalcielo ovunque poco nuvoloso.Temperature: Minime in aumento (5/8°C), massime in lieve calo (16/19°C).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord. Giovedì 14 marzo 2024 Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso ovunque. Tra notte e primobanchi di nebbia sulla bassa pianura, in rapido dissolvimento.Temperature: Minime in lieve calo (4/7°C), massime stazionarie (17/19°C).Venti: In pianura venti deboli a ...