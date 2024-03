Qual è il vero scandalo delle primarie di Trump e Biden

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Joee Donald, ieri nel “mini super Tuesday” in programma, hanno messo in cassaforte la Nomination superando nei rispettivi campi il numero di delegati necessario per essere ufficialmente candidati alla Presidenza nelle future Convention estive. Questo mentre nell’uno e nell’altro schieramento una buona ventina di Stati, dato il calendario di Caucus ea suo tempo stabilito, non si sono ancora pronunciati. Fra gli altri, Florida, Ohio, New York e Pennsylvania! Quanti elettori così declassati (non contano sostanzialmente più niente i newyorchesi, per dire!) si recheranno comunque ai seggi? Certo, differentemente vanno le cose allorché le Nomination sono contrastate (nel 2008, in campo democratico, tra Barack Obama e Hillary Clinton, che nostalgia!) ma capita raramente. Ricordo quando un certo quantitativo di sezioni ...