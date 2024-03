Quadro acquistato all’asta La procura | processate Sgarbi | Non ha pagato le imposte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Colpo di acceleratore delladi Roma nell’indagine che vede indagato l’ex sottosegretario alla Cultura, Vittorio, di reati fiscali in relazione all’acquisto, nel corso di un’asta, di un dipinto. I magistrati di piazzale Clodio hanno chiesto per il critico d’arte il rinvio a giudizio e ora l’ufficio del gip dovrà fissare la data dell’udienza. Nei confronti di, i pm contestano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle. Debiti che il critico d’arte ha con l’Agenzia delle Entrate per un totale di circa 715mila euro. La richiesta di processo è giudicata "inspiegabile" da. "Verrà dagli avvocati motivato attraverso la contraddizione profonda di un magistrato che pensa che io, che contemporaneamente compravo opere d’arte per me – commenta il parlamentare – ...