Putin | dal punto di vista militare pronti a guerra nucleare

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Dalditecnico-siamo ovviamente" per una: lo ha detto il presidente russo Vladimirin un'interalla tv statale e all'agenzia Ria Novosti, aggiungendo tuttavia di non aver mai pensato di utilizzare l'arsenale. "Gli Stati che dicono di non avere linee rosse verso la Russia devono capire che la Russia non avrà linee rosse verso di loro", ha aggiunto

Dal 15 al 17 marzo in Russia si terranno le Elezioni presidenziali. Secondo gli addetti ai lavori saranno le Elezioni con l'esito più scontato, in quanto Vladimir Putin corre indisturbato verso il ... (ilgiornaleditalia)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 12 marzo, in diretta. Gentiloni, entro fine mese 4,5 miliardi dell’Ue all’Ucraina (corriere)

Ucraina-Russia, Putin: "Pronti per un negoziato sulla base della realtà sul terreno": Vladimir Putin si dice "pronto per i negoziati" tra Russia e Ucraina ma solo "sulla base delle realtà che si sono sviluppate, come si dice in questi casi, sul terreno, e non su desideri derivanti dall ...adnkronos

"Pronti alla guerra nucleare". Lo Zar esce allo scoperto: ecco il suo piano: Mancano poche ore ormai all'apertura delle urne in Russia e Vladimir Putin è tornato a parlare dello spauracchio nucleare, spesso agitato nei confronti dell'Occidente, ma in un modo differente ...ilgiornale