Putin | ' schiereremo truppe e armi al confine con Finlandia'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Vladimirintende schierare le suelungo ilcon la: lo ha detto lo stesso presidente russo in un'intervista alla tv statale e all'agenzia di stampa Ria Novosti. Il leader russo ha criticato l'adesione dellae della Svezia alla Nato, affermando che "questo è (stato) un passo assolutamente privo di significato (per lae la Svezia) dal punto di vista della tutela dei propri interessi nazionali". E ha aggiunto: "Non avevamolì (alfinlandese), ora ci saranno. Non c'erano sistemi di distruzione lì, ora appariranno".