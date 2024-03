Putin | ' mai pensato di usare armi nucleari in Ucraina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il presidente russo Vladimirha detto di non avere maiditattiche in. L'uso del nucleare, ha affermato in un'intervista televisiva, è previsto solo nel caso in cui venga messa in pericolo "l'esistenza" e "la sovranità e indipendenza" della Russia.