Putin | ' il futuro della Russia è nelle mani dei suoi cittadini'

Vent’anni fa l’accordo diabolico: benessere in cambio di uno Stato forte Tra un mese il voto: non si torna indietro (ilgiornale)

Putin evoca le armi nucleari e avverte: "Esercito al confine con la Finlandia": Sempre più cupo il clima tra Cremlino e Occidente. In un'intervista alla tv il presidente Vladimir Putin afferma che il suo Paese è "pronto a"usare le armi nucleari se sarà minacciata l'esistenza dell ...tgcom24.mediaset

Il dato clamoroso sugli sbarchi, Meloni "meno femminile" e Putin: quindi, oggi...: Quindi, oggi…: la vecchietta alla guida a 103 anni, le minacce nucleari e e Sciences Po - Partiamo dalla mitica nonnina di 103 anni che è stata multata nel Ferrarese, a Bondeno, perché pizzicata alla ...ilgiornale

Putin: "Siamo pronti ad una guerra nucleare, per noi non ci sono linee rosse": "La presenza della Nato in Ucraina non cambierà la situazione sul campo di battaglia, come non la cambia la fornitura di armi".primapaginanews