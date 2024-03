Putin | “Dal punto di vista militare pronti alla guerra nucleare Nostre truppe al confine con la Finlandia”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L'aveva già detto nei giorni scorsi, Vladimir. Che ha rafforzato il concetto in un'intera Ria Novosti: Dalditecnico-siamo ovviamenteper una. Tuttavia aggiungo di non aver mai pensato di utilizzare l'arsenale. Nemmeno armi nucleari tattiche in Ucraina" L'articolo proviene da Firenze Post.