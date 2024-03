Pugni | sputi e minacce alla moglie incinta | marito violento finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bologna, 13 marzo 2024 - Subito dopo il matrimonio, celebrato nel 2007, per una donna di circa trent'anni è iniziato un vero e proprio incubo fatto di, spinte,e aggressioni verbali e fisiche subite dal, un quarantaseienne di origine albanese. La donna dopo 17 anni ha trovato la forza di denunciare tutto ai carabinieri della caserma di viale Enrico Panzacchi, dove si è presentata una decina di giorni fa per raccontare quanto ha dovuto subire in questi anni. La vittima ha spiegato ai militari dell'Arma che dopo essersi sposata nel 2007 in Albania si è trasferita in Italia, in provincia di Bologna, con il. Il matrimonio è subito diventato un incubo tanto che l'uomo non perdeva occasione per insultare, minacciare e aggredire lacon spinte,, tirate ...