Psg-Nizza | Coppa di Francia | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Psg-è una partita valida per i quarti di finale delladie si gioca mercoledì alle 21:10: diretta tv,. Primo in classifica in Ligue 1, ai quarti di finale di Champions League e adesso vicino alla semifinale didi. Sì, perché non dire che il Psg è favorito contro ilin casa è dire un’eresia. Mbappé (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl momento in casa parigina nonostante tutto non è dei più semplici: il caso Mbappé esploso un poco di tempo fa continua a creare polemiche e discussioni. Luis Enrique in campionato ormai lo utilizza con il contagocce mentre lo manda in campo serenamente nelle partite da dentro o fuori: la sensazione è che il tecnico spagnolo stia cercando di ...