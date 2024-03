Protesta con guida lentissima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È piacevolissimo il limite di velocità. Percorro le strade in seconda marcia non superando mai i 20km orari. Si formano delle lunghe file di automezzi. Ma non capisci perché siano tutti arrabbiati. A una pattuglia di vigili che in via Della Pietra a Bologna mi aveva fermato, ho detto che esiste un limite di velocità, ma non un limite di lentezza. Gianfranco Guidi