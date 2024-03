“Pronti ad usare le armi nucleari” Putin alza il tiro e l' avviso agli Usa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Una linea di demarcazione da non superare. Vladimir, presidente della Russia, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva Rossija 1 e all'agenzia di stampa Ria Novosti, parlando nuovamente dell'uso della bomba atomica: “La Russia è pronta ase c'è una minaccia alla sua statualità, sovranità o indipendenza. Spero che gli Stati Uniti evitino un'escalation che potrebbe scatenare una guerra nucleare, ma nel caso le forzerusse sono pronte”. Alla domanda se abbia mai pensato disul campo di batta in Ucraina,ha risposto che non ce n'è stato bisogno. Ha inoltre espresso fiducia nel fatto che Mosca raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina e ha tenuto ...