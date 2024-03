Produzione industriale dell' Eurozona cala del 3 | 2% a gennaio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lo scorsolanei 20 Paesiè mediamente diminuita del 3,2% (meno 2,1% nell'Ue) rispetto a dicembre quando, su base mensile, era stato invece registrato un aumento'1,6%. Lo ha reso noto Eurostat in base alle prime stime disponibili. Rispetto al2023 la riduzione è stata del 6,7% nell'e del 5,7% nell'insieme dei Paesi Ue.

La produzione industriale tedesca è salita dell'1% in gennaio. Il dato è superiore alle stime dello 0,5% e si confronta con il calo del 2% di dicembre. Su base annua si è invece registrato un calo ... (quotidiano)

Via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva sulle emissioni industriali: (Teleborsa) - Via libera del Parlamento europeo alla revisione della direttiva sulle emissioni industriali (IED).Sono stati 393 i voti favorevoli, 173 i contrari e 49 le astensioni. Ok anche al regola ...finanza.repubblica

