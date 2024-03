Pro Patria | il quarto salto | Campioni da neopromossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Per il suo decimo anno al timone della ProSan Felice si è fatto il regalo più bello, la quarta promozione in giallorosso che ha riportato i sanfeliciani in C1. Il ds Angelo Vincenzi, al fianco del presidente Umberto Dondi, ha scritto le pagine più belle del club della Bassa con le vittorie di C2 (2015) e C1 (2018 agli spareggi), i 4 anni di B con l’A2 sfiorata due volte (secondo posto dietro a Modena Cavezzo e al Cesena) e poi il doppioD-C1 delgi ultimi due anni, dopo la scelta di autoretrocedersi dell’estate 2022. L’ultimo capolavoro ha preso forma sabato, battendo il Ponte Rodoni, ed è scolpito nei numeri, con 15 vittorie in 17 gare, 111 reti segnate (Salerno con 25 e Guerra con 19 i due top scorer) e appena 27 subite per la truppa di Lorenzo Greco, in panchina anche 10 anni fa (da allenatore-giocatore), quando nell’estate del 2014 ...