Prince of Persia | The Lost Crown | un DLC narrativo e tre DLC gratuiti annunciati da Ubisoft

(Di mercoledì 13 marzo 2024)Montreal ha annunciato l’arrivo di alcuni DLC diof: The, dove tra questi troviamo tre aggiornamenti maggiorie persino un DLC puramente. Il team di sviluppo ha precisato che nella giornata del 20 marzo 2024 sarà pubblicato il primo aggiornamento gratuito, che consentirà ai possessori del gioco di potersi gustare non soltanto dei nuovi costumi per Sargon ma anche la modalità Speedrun e quella Permadeath.Montreal ha poi aggiunto che entro la fine della primavera di quest’anno rilascerà il secondo aggiornamento gratuito diof: The, che introdurrà all’interno del titolo la modalità Boss Rush oltre a ...

Scopriamo insieme, in questa Recensione dedicata, pregi e difetti di Prince of Persia : The Lost Crown , il nuovo reboot del franchise ad opera di Ubisoft Montpellier: che abbia inizio un altro ... (tuttotek)

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista trofei completa di Prince of Persia : The Lost Crown , il reboot della serie realizzato da Ubisoft Montpellier recentemente arrivato nel ... (tuttotek)

nuovi contenuti per Prince of Persia : The Lost Crown arriveranno nei prossimi mesi. Lo ha confermato Ubisoft, nell’ambito del supporto post-lancio del suo apprezzato videogioco. Anche se le vendite ... (game-experience)

Prince of Persia The Lost Crown, anche Ubisoft rende omaggio all'intramontabile Toriyama: A distanza di alcuni giorni dalla morte di Akira Toriyama, anche l'account X di Prince of Persia The Lost Crown ha reso omaggio al papà di Dragon Ball.everyeye

Anche l'ultimo Prince of Persia è stato possibile grazie a Toriyama e Dragon Ball: A qualche giorno dalla scomparsa di Akira Toriyama, anche Ubisoft omaggia il creatore di Dragon Ball per Prince of Persia.spaziogames

Replay, l'autore di Pince of Persia presenta la sua biografia a fumetti in video: Jordan Mechner, l'autore di Prince of Persia, ha presentato in video la sua biografia a fumetti, in arrivo tradotta in inglese.multiplayer