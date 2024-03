Previsioni meteo | estrema variabilità | settimana prossima con CALDO AFRICANO?

Fino al 2043 il 20 marzo sarà sempre il primo giorno della primavera : il 21 è scalzato dal calendario astronomico per almeno una ventina di anni ancora (repubblica)

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, mercoledì 13 marzo 2024. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3mm di ... (anteprima24)