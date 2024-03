Prevendita Tifosi delusi | ma presenti al ’Neri’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sono, ma venerdì sera si accomoderanno nuovamente sugli spalti del. E idel Rimini possono già mettersi in tasca il biglietto per la gara contro il Pescara (calcio d’inizio alle 20.45). Tagliandi che si possono acquistare dai rivenditori autorizzati: Tabaccheria Pruccoli, Tabaccheria Romani e Millenium Bar Tabaccheria a Rimini. Al Free Shop del centro commerciale Atlante a San Marino, o al Mac’s Corner Caffè di Riccione e alla Caffetteria Mazzini di Cattolica. Ma la vendita è aperta anche online sui siti www.riminifc.it e www.vivaticket.it. E naturalmente un biglietto per assicurarsi un posto alsi potrà acquistare anche nello Store del Rimini sotto la Tribuna Centrale: oggi e domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Venerdì dalle 10.30 alle 12.30. I botteghini dello stadio di via ...