Prete fa un incidente e risulta positivo alla cocaina | denuncia e patente ritirata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) C’è dell’imbarazzo all’interno della Curia e soprattutto da parte del vescovo di Sulmona-Valva, in provincia dell’Aquila, per quanto successo domenica sera al parroco di Rivisondoli, don Daniel Arturo Cardenas, 50enne di origine colombiana. L’uomo stava tornando da una cena con un collega quando si è schiantato contro il guardrail della quattro corsie di Sulmona, nei pressi di Santa Brigida. L’auto, una Toyota, è uscita dall’completamente distrutta, il parroco invece ha riportato una feritatesta non grave, curata con qualche punto di sutura. Però il motivo che ha creato tanto imbarazzo all’interno della Curia è che, dalle analisi del sangue che vengono fatte di prassi, è emerso che il sacerdote aveva assunto. In grandi quantità. Infatti le tracce arrivavano oltre le mille unità, quindi tre volte superiori al ...