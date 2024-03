Prete coinvolto in incidente | si sottopone al test | risultati agghiaccianti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Unè rimastoin unstradale, dopo essersi sottoposto alsono fuoriusciti dei: gli ultimi aggiornamenti Una vicenda che arriva direttamente dalla città de l’Aquila e che lascia tutti inevitabilmente senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Il protagonista in questione è il parroco di Rivisondoli che, nella notte di domenica 10 marzo, è rimastoin unstradale. Dopo essere stato sottoposto aldella droga le forze dell’ordine sono rimaste completamente spiazzate. Motivo? Ilera risultato positivo.instradale (screenshot video YouTube) ...

Il parroco colombiano di Rivisondoli ha un incidente in auto ma il test antidroga lo inchioda: positivo alla cocaina: A ottobre del 2022, lo stesso Prete è rimasto coinvolto in un altro incidente e in quella occasione lasciò il luogo del sinistro giustificandosi per il fatto di dover celebrare messa ma venne indagato ...globalist

