Presidiare gli accessi tutto il giorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Servono più uomini per gestire la viabilità alternativa della valbisenzio. Ormai è chiaro, dopo giorni di fuoco sulle strade della collina con automobilisti incolonnati per ore per fare pochi chilometri. Moltissimi lamentano la carenza di vigili a gestire la circolazione ma sopratad impedire che i camion, come è già successo, si incastrino nelle strade provocando un cortocircuito infernale. E’ impensabile che i piccoli Comuni della vallata possano fareda soli, bisogna costituire subito una sorta di task force che presidi glih24. I carabinieri ieri hanno dato l’esempio, coprendo la finestra pomeridiana per le merci. La vallata non può essere lasciata sola mai.