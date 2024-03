Presidenziali Usa | torna la vecchia sfida | Joe Biden contro Donald Trump

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si ripete il confronto fra l'attuale presidente e il suo predecessore. Entrambi hanno i numeri per la nomination ufficiale da ottenere alle convention estive di democratici e repubblicani. Cosa è cambiato rispetto a quattro anni fa?

Roma, 7 mar – Giorgia Meloni sostiene da sempre Donald Trump ma sarebbe “costretta” a tifare in qualche maniera Joe Biden alle ormai prossime elezioni Presidenziali americane. L’analisi suggestiva – ... (ilprimatonazionale)

Google censura Gemini, l'IA non potrà rispondere sulle elezioni: Tra le tante, le Presidenziali Usa del prossimo novembre. "Per estrema cautela su un argomento così importante, abbiamo iniziato a introdurre restrizioni sui tipi di domande relative alle elezioni per ...ansa

TikTok, voto del Congresso su messa al bando negli Usa: critiche dalla Cina: Chiesta la vendita entro 180 giorni La legge chiede a ByteDance, proprietaria di TikTok, di vendere l'app entro 180 giorni o di vederla bandita dagli app store di Apple e Google negli Stati Uniti e ...tg24.sky

Usa, Trump e Biden si assicurano i delegati necessari per la nomination alle elezioni Presidenziali: (Teleborsa) - Dopo Joe Biden anche Donald Biden secondo le proiezioni di NBC News ha raggiunto il numero di delegati necessari per assicurarsi la nomina di candidato per il suo partito alle elezioni ...teleborsa