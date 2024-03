Presidenziali Russia | Navalnaya | “Putin? Un gangster | voto senza valore”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir''non è un politico, è un''. Lo ha scritto la vedova del dissidente russo Alexei Navalny, Yulia, in un editoriale per il 'Washington Post', invitando a non riconoscere il risultato delle elezioni. ''Non porterebbe al collasso immediato del governo, ma sarebbe un segnale importante L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.