Premier League 2023 2024 | rimonta folle del Bournemouth | da 0-3 a 4-3 per battere il Luton

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gol e spettacolo nell’incredibile recupero della diciassettesima giornata della. Al Vitality Stadium infatti è andata in scena una partita “”, in cui i padroni di casa delsono riusciti ailper 4-3 dopo che il primo tempo si era chiuso sul punteggio di 0-3 in favore degli ospiti. Tre punti sofferti per i rossoneri, che probabilmente firmano la definitiva salvezza portandosi a +14 proprio sulche al momento rimane in classifica. E pensare che la squadra della periferia londinese aveva iniziato al meglio la partita, con il gol di Chong al 9? per il vantaggio e poi le reti di Ogbene al 31? e di Barkley nel recupero del primo tempo. I primi 45 minuti si erano rivelati contro ...