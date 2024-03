Premiati ventiquattro atleti | Chiave al merito sportivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CASTELFRANCO La "al" a due società di karatè e kickboxing e pugilato. Si tratta del Team Nava e del Team Starfighter Noi Sport. Il sindaco Gabriele Toti e il vicesindaco con delega allo sport Federico Grossi hanno premiato le due realtà sportive per i risultati conseguiti e per l’opera di diffusione di valori sani attraverso lo sport. Sono 24 glihanno ricevuto la "al". Per il Team Karate Nava Alessio Tarantino, Matteo Tarantino, Alessio Casalini, Leonardo Scutaro, Elia Moscillo, Olga Giuntini, Rashid Parisi, Luca Benvenuti, Emma Sabatini, Alessio Guazzini, Matteo Guazzini, Matteo Neri, Luca Mastromarino, Mattia Devifienti, Filippo Ivone, Lavinia Alcamo, Agnese Castellano e Daniel Kurmanaliev. Per il Starfighter Noi ...