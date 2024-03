Preghiera della sera 13 Marzo 2024 | “Perdona i miei peccati”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “”. È lada recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Signore , sana le mie ferite” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri ... (lalucedimaria)

Rimini: venerdì via crucis per la pace: Nicolò Anselmi invita tutta la comunità diocesana ad una Via Crucis per la pace, in questa Quaresima 2024 dell’Anno della Preghiera indetto da Papa Francesco verso il Giubileo. Il percorso si snoderà ...chiamamicitta

Israele limita l'accesso alla Spianata delle moschee. Hamas: "Spezzare le catene": Non solo non c’è cenno di tregua a due giorni dall’inizio del Ramadan, ma la tensione resta alta nel conflitto mediorientale.iltempo

Al volante sotto l'effetto della cocaina, ritirata la patente a un prete: Al volante sotto effetto della cocaina. Con questa accusa un sacerdote colombiano, don Daniel Arturo Cardenas, parroco a Rivisondoli (L'Aquila), è stato denunciato dalla polizia stradale alla procura ...ansa