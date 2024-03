Prefetto Cortese | Incidenti stradali prima causa di morte tra i giovani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - "Ladidei nostriè l'incidente stradale. Un dato impressionante, assieme a quello che evidenzia 3200 morti all'anno per. È come se un paese in Italia sparisse ogni anno dalla cartina geografica". Lo ha detto ilRenato, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, intervenendo all'evento "Il contrasto della guida sotto l'effetto di stupefacenti" in corso presso la sede del compartimento della polizia stradale per il Lazio e l'Umbria, in via Magnasco a Roma. È come se un paese in Italia sparisse ogni anno "La riduzione dell'incidentalità stradale - ha proseguito il- richiede strategie di prevenzione, ...