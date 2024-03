Precedenti Atlético Madrid-Inter | due risultati su tre | finora un solo gol

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) In vista dinon si limitanoalla gara d’andata. Ma sarà la prima volta che le due squadre si affronteranno al Civitas Metropolitano in un match ufficiale. I– Quello di stasera sarà l’numero 1 in trasferta.si è giocatoal Meazza e in campo neutro, al Civitas Metropolitano… in amichevole. Era l’national Champions Cup, l’11 agosto 2018: un eurogol di Lautaro Martinez valse lo 0-1 con l’argentino appena arrivato dal Racing. La prima sfida a livello ufficiale tra le due squadre risale al 27 agosto 2020, 0-2 in finale di Supercoppa Europea. L’, reduce dal ...