Prato | Mario Daneri candidato sindaco dell’area liberaldemocratica e riformista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – Ildidell’alleanza fra Azione, Italia Viva, Partito Socialista Italiano e Libdem è. Ha 62 anni, ingegnere civile, sposato, con due figlie. Un civico alla guida di una coalizione politica omogenea, che proprio aha trovato punti in comune da tempo e che oggi li certifica in vista della competizione per l’elezione dele il rinnovo del consiglio comunale. Lo hanno annunciato stamani, nel corso di una conferenza stampa, i responsabili provinciali Veronica Versace Scopelliti (IV), Stefano Micheloni (Azione), Paolo Noci (Psi) e Giovanni Luchetti (Libdem). "Quando hanno chiesto di candidarmi ho pensato che spesso mi lamento delle cose che non vanno senza cercare di fare qualcosa per ...