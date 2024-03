Prato | alla Lazzerini quattro incontri sulla Grande bellezza femminile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 - Continua l’omaggio della Bibliotecaa tutte le donne. Al via sabato 16 marzo alle 16:30 nella sala conferenze il ciclo dia cura di Rossana Cavaliere dal titolo La. Excursus nell’universo dei miti di ieri e di oggi. Questa iniziativa, con ingresso libero, propone una selezione di figure dalle straordinarie qualità estetiche, coniugate spesso con una personalità fuori dal comune, in vari ambiti dell’arte, a confronto con raffigurazioni pittoriche e versioni cinematografiche. Gli appuntamentiper un vero e proprio excursus nell’universo dei miti di ieri e di oggi, ognuno con focus su un ambito artistico diverso: sabato 16 marzo alle 16:30 è in programma Bellezze al ...