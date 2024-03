(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) - La struttura del Dott. Tavera applica terapie endovenose all'avanguardia per potenziare le prestazioni psico-fisiche dei suoi pazienti Milano, 13 marzo 2024. Quella odierna è una società frenetica, incessante e irrequieta, ricca di input e fonti di stress. Sostenere i convulsipuò causare stanchezza, stress,del sonno e cali di performatività. In aiuto di chi sopporta carichi lavorativi importanti e non vuole che il proprio corpo ne risenti né subisca contraccolpi a livello di qualità delle proprie prestazioni, arrivano i centri medici, nati da un'idea del Dott. Claudio Tavera,specialista con un bagaglio pluriennale nell'ambitomedicina del benessere, nonché consulente di fiducia presso rinomate ...

POTENZIATIVA: il primo centro medico che aiuta a prevenire i disturbi causati dai ritmi frenetici della quotidianità: Attualmente le strutture dove riceve sono due, una in Via primo Tatti a Como e la seconda a Milano presso il Centro Onze in via Giuseppe Parini. POTENZIATIVA si focalizza sul trattamento di ...notizie.tiscali

Il benessere servito a tavola. Ecco ‘Ginko Longevity restaurant’: Per il resort delle colline varignanesi si tratta di "un concept unico e innovativo che si basa su una cucina POTENZIATIVA al servizio del benessere ... Tra le proposte, in un menù che comprende ...ilrestodelcarlino