Posticipata l’uscita di The Batman 2 | quali ripercussioni per l’universo DC?

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Robert Pattinson non vedrà Gotham City tanto presto quanto previsto, visto che la data di uscita del film The2 è stataLa notizia riportata da ComicBook indicano che The– Parte II uscirà circa un anno dopo rispetto alla data inizialmente stabilita. Non si tratta di una sorpresa, data la situazione problematica che ha colpito l’industria dell’intrattenimento a causa di scioperi di sceneggiatori e attori. Numerosi progetti cinematografici e televisivi, incluso il sequel di The, hanno dovuto affrontare le conseguenze di queste difficoltà. Le conseguenze del rinvio per il mondo DC In un primo momento, The2 era atteso nei cinema per il 3 ottobre 2025. Ora, però, a seguito della nuova pianificazione condivisa da Warner Bros Pictures, il sequel verrà distribuito ...

