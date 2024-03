Posso pagarti col corriere?

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un lettore ci scrive: Buongiorno ho inserito 2 annunci per vendita mobili su market place di facebook. Praticamente dopo 2 ore 2 donne di una certa eta’ (una francese e una di chiare origini rumene entrambe di circa 60/65 anni) vogliono acquistare i mobili. La prima mi vuole mandare FEDEX GRUPPO con una busta coi soldi e poi ritira il pacco (mobile in legno pieno da 2 metri di lunghezza * 45 profondità * 60 altezza). L’altra invece mi manda GLS che mi pagherà di persona e una volta ricevuto il denaro gli darò il bene. Molto strana questa cosa,,, io ho risposto ad entrambe che se vogliono gli fornisco iban poste pay ed una volta ricevuto i soldino ritirare. Abbiamo pensato fosse il caso sfruttare questa segnalazione per cercare di fare un po’ di chiarezza su come funzionano alcune truffe molto diffuse sui marketplace online. Oggi partiamo con… La truffa del ...