“Porta d’Italia” | Tedesco | “Sarà un passo decisivo nel futuro del territorio”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Civitavecchia, 13 aprile 2023 – “La creazione della nuova provincia è un progetto sul quale stiamo lavorando e che rappresenta una svolta per ildelle nostre comunità”. Così il sindaco di Civitavecchia Ernestoal termine dell’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo del Pincio, in Sala Giunta, durante il quale il presidente della Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, Enrico Michetti, ha illustrato il Vademecum per la costituzione di una nuova provincia laziale che comprenderebbe soprattutto i comuni del litorale da Fiumicino fino a Montalto di Castro, passando per Civitavecchia, che ne rappresenta il cuore naturale. “È un mondo da costruire, con opportunità lavorative straordinarie”. Il nome scelto è “”, perché Civitavecchia è il porto croceristico più ...

Come fare per superare l'esame per la patente di guida e come comPortarsi se si viene bocciati alla prova teorica o pratica: Come fare per superare l'esame per la patente di guida e come comPortarsi se si viene bocciati alla prova teorica o pratica ...gazzetta

La presenza femminile nelle squadre di Serie A in Italia: analisi di Affidabile.org: Su circa 550 ruoli attivi in massima serie, solo 89 sono ricoperti da donne: un dato impietoso che racconta meglio di mille parole la Portata del fenomeno ... grazie a un settore giovanile tra i ...tpi

REGIONALI: VITTORIA A PESCARA CAMPO LARGO RIMESCOLA CARTE, D’ALFONSO MEDITA CANDIDATURA A SINDACO: Dall’altra parte, invece, spicca il modestissimo risultato di Fratelli d’Italia, 15,5%, nove punti sotto la media regionale, anche se la lista di Marsilio è arrivata a oltre il 9% attingendo voti dal ...abruzzoweb