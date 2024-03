Polizze assicurative false | denunciato broker finanziario di San Benedetto

(Di mercoledì 13 marzo 2024) San, 13 marzo 2024 – Il gruppo della guardia di finanza di Fermo haundi Sanche aveva prodotto duefideiussorie, con una società estera, richieste da altrettante imprese edili piemontesi a garanzia dell’esecuzione di lavori edili. Su indicazione dell’intermediario, la prima società ha versato un importo di 23mila euro sull’Iban riconducibile a un conto corrente aperto in un istituto di credito di Grottammare, intestato allo stesso, l’altra società invece, non avendo più necessità di usufruire della polizza, non ha perfezionato l’operazione, evitando il versamento della stessa somma di denaro. Le investigazioni della guardia di finanza hanno consentito di scoprire un meccanismo di frode configuratosi ...

