Politano | «Vogliamo arrivare tra i primi quattro | altrimenti sarà una stagione brutta»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’attaccante del Napoli, Matteo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la sconfitta col Barcellona in Champions Le parole di«C’è tanto dispiacere perché pensavamo di poterla pareggiare. Abbiamo avuto anche un’occasione, poi loro hanno chiuso la partita. C’è tanto dispiacere perché nonostante l’avvio sotto shock, dove avevamo preso due gol, poi eravamo stati bravi nel reagire. Adesso bisogna guardare avanti perché abbiamo dieci finali che ci aspettano, l’obiettivo è continuare a lottare per fare questo tipo di partite» Il rigore di Osimhen? «Io ero vicino, sinceramente ho visto che il contatto c’era. Poi loro purtroppo hanno ritenuto diversamente. Due pesi e due misure? Un po’ di differenza ci sta, proprio a livello di arbitraggio penso che si vede» De Laurentiis? «Non è sceso nello spogliatoio a fine primo tempo. ...