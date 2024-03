Politano | «La Champions è fattibile | in campionato mancano 10 finali»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ai microfoni di Mediaset è intervenuto l’attaccante del Napoli, Matteoal termine della partita contro il Barcellona. Le parole diQuando avete perso la qualificazione? «Dopo l’avvio chock penso che siamo stati bravi a reagire e trovare il gol. Poi abbiamo avuto altre occasioni che dovevamo sfruttare meglio. Loro difendevano molto alti ma ci siamo fatti trovare troppo spesso in fuorigioco» Credete ancora di potervi qualificare alla prossima? «La, in10e dobbiamo vincerle assolutamente. L’obiettivo è vivere altre notti così» L'articolo ilNapolista.

