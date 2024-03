Politano | “Champions? Fattibile | 10 partite da vincere assolutamente”

Le parole in conferenza stampa di Politano prima della sfida tra il suo Napoli e il Barcellona . Ecco le dichiarazioni In conferenza stampa, Politano ha voluto parlare così della sfida tra ... (calcionews24)

MEDIASET - Napoli, Politano: "Il nostro obiettivo sarà qualificarci in Champions League per vivere altre notti così": Matteo Politano, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la sconfitta contro il Barcellona. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Sinceramente dal campo sembrav ...napolimagazine

Barcellona-Napoli, Calzona recrimina per il rigore negato a Osimhen: “Perché il Var non è intervenuto”: Champions, Barcellona-Napoli 3-1: l'analisi di Calzona Calzona e la sostituzione di Politano: il motivo della scelta L'episodio: il Napoli recrimina per il rigore negato a Osimhen Champions, ...sport.virgilio

Barcellona-Napoli 3-1 (agg. 4-2), le pagelle di IamNaples.it: fuori da Champions e Mondiale: Il Barcellona vince la partita e porta a casa la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. E' notte fonda per il Napoli 2023/24, che perde ...iamnaples