PNRR | Matera FdI | Il Governo ha saputo adattarlo alle esigenze italiane

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il 2026 è una data rigida per permettere la realizzazione di tutti gli impegni previsti nel, dunque è stato serio da parte delMeloni riconsiderare alcuni progetti. La rimodulazione è stata necessaria ed i motivi anche geopolitici sono noti a tutti, anche perché in mancanza di un tempestivo intervento di tipo correttivo, si sarebbe prodotta l’inevitabile conseguenza di non ottenere da parte dell’Unione europea il trasferimento delle risorse collegate al raggiungimento delle milestone e dei target del”. È quanto dichiarato oggi in aula al Senato della Repubblica, nella discussione generale a seguito delle comunicazioni del ministro Raffaele Fitto sullo stato di attuazione del, il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico. “L’intensa e complessa ...