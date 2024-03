Pnrr | Licheri M5S | ‘su modifiche Fitto dia centralità al Parlamento’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – ?La relazione in Aula del ministro agli affari Europeinon risponde a nessuna delle nostre preoccupazioni. Ad oggi, l?unica cosa sulla quale possiamo riflettere è che il governo ha di fatto depotenziato il, così faticosamente portato a casa dal governo Conte II, tagliando risorse, progetti già avviati, servizi essenziali per i cittadini come sanità, istruzione e infrastrutture. Rimodulazioni e cancellazioni di progetti fatti senza mai consultare il Parlamento. Ancora non abbiamo potuto vedere la relazione del ministroné sappiamo se verrà rispettato il tetto del 40 per cento alle regioni più fragili del Sud”. Lo dichiara la senatrice del M5S Sabrina.?Abbiamo chiesto che siano condivise, nella massima trasparenza, tutte le considerazioni fatte e che hanno comportato ...