Pnrr | Della Porta FdI | ‘grazie a Fitto | Italia prima in raggiungimento obiettivi’

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – ?Ringrazio il ministroper la sua presenza in Aula e per i continui aggiornamenti sugli sviluppi e l?adeguamento del Piano nazionale di ripresa a resilienza, una conferma del suo rispetto e di quello del governo Meloni nei confronti del Parlamento. Il ministroha elencato gli obiettiviti a casa dall?, nonostante la scelta del precedente governo Conte di assumere quote a debito (122 miliardi di euro), insieme solo a Grecia ed Albania. Il governo Meloni invece ha provveduto ad una revisione che ha comto 7 nuove riforme, fondamentali per garantire uno svilupponostra Nazione. Tra queste, di particolare rilevanza è senza dubbio il Testo Unico sulle rinnovabili, che ridisegna la politica energetica ...

"Un pezzo della nostra antichissima storia che viene recuperato e restituito alla cittadinanza". Commenta in questo modo il sindaco di Pisa Michele Conti l'intervento di restauro della ex Chiesa ... (lanazione)

Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - “Ringrazio il ministro Fitto per la sua presenza in Aula e per i continui aggiornamenti sugli sviluppi e l'adeguamento del Piano nazionale di ripresa a resilienza, una ... (liberoquotidiano)

Pnrr: Manca (Pd), 'non si può relegare Parlamento a relazioni, serve vero monitoraggio': "Noi ci sentiamo i protagonisti del Next generation Eu e quindi di questo Pnrr", continua Manca che chiede "è possibile conoscere con quali alleanze in Europa l'Italia sta lavorando per il Next ...affaritaliani

26 milioni di euro per migliorare la rete elettrica Della provincia di Ravenna: Sono questi i fronti in cui è impegnata, a Ravenna e provincia, E-distribuzione, società del Gruppo Enel gestore Della rete elettrica di media e bassa tensione, che grazie anche ai fondi del Pnrr – ...ravennawebtv

Finanziaria regionale, a rischio norma su assunzione diretta figli vittime di femminicidio: Era una delle norme simbolo Della legge ma questa è vicina dall’essere impugnata da Roma. Lo ha comunicato il governo nazionale al presidente Schifani ...blogsicilia