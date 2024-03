PlayStation Pulse Explore | gli auricolari Sony che non si accontentano di PS5

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Glidi, con il loro design audace e l'estetica che riprende il linguaggio di5, si presenta come un'aggiunta intrigante al panorama degli earbud dedicati al gaming. L'aspetto ispirato a un foglio di carta piegato dona a questie alla loro custodia di ricarica un look decisamente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Migliori siti per Comprare Like Instagram Economici (Poco Prezzo) e di Qualità Call of Duty: Warzone Mobile su iPhone e Android dal 21 marzo Realme 12 Pro debutta in Europa il 12 marzo con zoom periscopico Fortnite, anche Hercules e Xena tra i prossimi personaggi giocabili Il comune di Lucca e Angi insieme per ...