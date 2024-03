Play-in Silver Blitz vincente dell’Attila Junior a Roma Scalabroni | Successo nato dal carattere»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "In una giornata storta ma con tanta applicazione e voglia di difendere, abbiamo saputo tirar fuori ilper portare a casa i due punti". Nicola(foto), tecnicoBasket di Porto Recanati, non può che dirsi soddisfatto dopo la vittoria 52-59 ottenuta in trasferta contro la Carver, nella seconda giornata del girone-In, valevole per la serie B Interregionale. Con questo, i portorecanatesi sono ora primi in classifica (a 12 punti). "Contro la Carver ci sono tre dati importanti: il primo – dice coach– è 4 su 33 sui tiri da tre punti, quindi il 12% dalla lunga distanza. Il secondo poi è 52 punti subiti, e il terzo è 50 nostri rimbalzi contro i 28 della Carver. ...