Play-in Gold Una bella Halley ha battuto Palestrina Trullo | Ragazzi molto attenti in difesa»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Prova di solidità dellaMatelica che contro una combattivaottiene la seconda vittoria su due partite del-in, ottimo viatico in vista della difficile trasferta di sabato a Fiumicino. Questo il commento di coach Antonio(foto): "Abbiamo fatto senza dubbio una prova migliore rispetto a quella di Perugia, mostrando maggiore attenzione difensiva contro una squadra capace di battere il Bramante in casa propria. Il nostro vantaggio finale sarebbe potuto essere più ampio, ma l’importante in questa fase è vincere e il fatto di aver staccatodi 4 punti in classifica pesa positivamente. Abbiamo riagganciato le squadre che ci precedevano, la graduatoria è diventata una grande ammucchiata. Peccato per quel periodo di passaggio a vuoto di qualche mese ...