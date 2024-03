(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (askanews) – Il “& Co.”, giunto alla 33° edizione, annuncia la speciale data italiana dei: il gruppo, una delle più grandi alternative rock band degli ultimi vent’anni, sarà inmartedì 92024 al Parco San Valentino di. I biglietti per lo show sono già acquistabili sui circuiti ufficiali Ticketmaster e Ticketone. Il, distribuito da Virus Concerti, è organizzato dall’AssociazioneGiovani, in collaborazione con il Comune die la Regione Friuli Venezia Giulia. Isono di nuovo in ottima forma. Più di un quarto di secolo dopo che il cantante-chitarrista Brian Molko e il bassista Stefan Olsdal ...

Placebo in concerto il 9 luglio al Pordenone Blues e Co. Festival: Roma, 13 mar. (askanews) – Il “Pordenone Blues & Co. Festival”, giunto alla 33° edizione, annuncia la speciale data italiana dei Placebo: il gruppo, una delle più grandi alternative rock band degli ...askanews

Placebo: al Pordenone Blues & CO Festival: I Placebo annunciano una speciale data italiana per l’estate 2024 al Pordenone Blues & Co. Festival. Il gruppo, una delle più grandi alternative rock band degli ultimi vent’anni, si esibirà dal vivo ...music-news

Placebo Tour 2024. Una speciale data italiana: I Placebo tornano in Italia una speciale data estiva. Il duo alternative rock si esibirà al Pordenone Blues & Co. Festival ...sentireascoltare